فتح تبارك نجاح المؤتمر العام لنقابة الصحفيين

وأضاف في تصريحات صحفية له: أن ما يجري في الجامعات بالمحافظات الشمالية من انتخابات لمجالس الطلبة في مناخات ديمقراطية ومساحات شاسعة من حرية الرأي والتعبير دلالة واضحة علي هذا النهج السليم الذي تتبناه الحركة.



وأشار إلى أن أهم رسائل هذا المؤتمر ترسيخ وحدة الوطن بالمفهوم السياسي، وكذلك الوحدة النقابية الفلسطينية التي تأثرت كثيراً بفعل الانقسام البغيض.



وقدم عبيد التهاني والتبريكات نيابة عن أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية والهيئة القيادية العليا، وكل أطر الحركة للأخوات والأخوة والرفاق بنجاح هذه العرس الديمقراطي متمنياً للقيادة النقابية الجديدة المزيد من النجاحات وسط ما تمر به القضية الفلسطينية من ظروف عصيبة وصلت حد محاولات التصفية للمشروع الوطني.



ودعا عبيد إلي ضرورة تعميم التجربة والسلوك الديموقراطي ليشمل مختلف الأطر النقابية والطلابية والمجالس المحلية ومختلف المؤسسات الوطنية في المحافظة الجنوبية.





رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة فتح، بغزة، منذر الحايك، اليوم الثلاثاء، إن الحركة تبارك الأخوة نقابة الصحفيين بنجاح مؤتمرهم العام "مؤتمر الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والذي عُقد بالتزامن ما بين قطاع غزة والضفة الغربية.وأكد الحايك في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على الخَيار الديمقراطي في جميع النقابات والجامعات وصولاً للحياة الديمقراطية في كل مؤسسات دولة فلسطين.من جهته، أكد جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بالأقاليم الجنوبية، أن نجاح مؤتمر نقابة الصحفيين الفلسطينيين مثل انتصاراً للمسار الديمقراطي الذي تؤمن به الحركة وتمارسه على أرض الواقع.