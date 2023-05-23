غالانت: الهدف الذي نستعد له أكثر تعقيدًا وصعوبة ويجب أن نكون جاهزين بأي لحظة

قال وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، إن "الهدف الرئيسي الذي نستعد له أكثر تعقيدًا وصعوبة وأهمية".



ووفق ما نقل الصحفي الإسرائيلي، ماندي ريزل، فإن هذه التصريحات، أطلقها غالانت، خلال لقائه رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة".



وزار وزير جيش الاحتلال، اليوم فرقة غزة والتقى برؤساء مجالس المنطقة.



وأوضح: أن "الهدف الرئيسي الذي نستعد له هو أكثر تعقيدًا وصعوبة وأهمية، يجب أن نكون جاهزين في أي لحظة".





ولم يذكر غالانت مزيداً من التفاصيل.







وكشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، استعدادات جيش الاحتلال لجولة تصعيد جديدة مع القطاع، بعد أسبوعين من آخر عدوان على القطاع.

وذكر تقرير لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن الجيش يواصل تحصين مستوطنات غلاف غزة لمنع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع.

ووفقًا للصحيفة، فإن الجيش نصب جدران دفاعية وسدود ترابية تخفي بشكل كامل الحدود ما بين القطاع ومستوطنات الغلاف.

رام الله - دنيا الوطن