مباشر | تغطية صحفية: نتنياهو: إسرائيل ستفاجئ إيران

شؤون فلسطينية

النخالة: استخدام هاتف الجوال هو أخطر شيء في قتالنا ويؤدي لاغتيالنا

النخالة: استخدام هاتف الجوال هو أخطر شيء في قتالنا ويؤدي لاغتيالنا
الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، اليوم الثلاثاء، إن "فقدان الأخوة القادة في العدوان الأخير ليس بسبب كفاءة العدو ولكن بسبب استخدام هاتف الجوال".

واستشهد 11 قائداً من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في عدوان إسرائيلي، قبل نحو عشرة أيام.

وأضاف في تصريحات لموقع (حياة واشنطن)، "فقدنا إخواننا القادة ليس بسبب كفاءة العدو ولكن بسبب تصرفنا الذي لا يتناسب مع طبيعة معركتنا مع العدو، فاستخدام هاتف الجوال هو أخطر شيء في قتالنا ويؤدي إلى اغتيالنا".

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "لكل قائد بصمة خاصة وحضور خاص ومهم ونحن لا نقول إن ارتقاءهم لا يؤثر على أداء الجهاد لكن لدينا هيكلية في مبنى الجهاز العسكري والتنظيمي وكل شخص لديه نواب، والقادة الذين فقدناهم قادة كبار ومهمون أبدعوا في العمل ويعتبروا الأعز من بين إخواننا".

في سياق آخر، قال النخالة إن "التفاهم السعودي الإيراني أعاد المنطقة إلى وضعها الطبيعي وستكون له تداعيات إيجابية على القضية الفلسطينية".

وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إن "إيران تتصدر الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته انطلاقًا من موقفهم الإسلامي والأخلاقي"، مشيراً إلى أن "جاهزون لاستقبال أي دعم وتأييد من أي طرف في العالم العربي والإسلامي دون أي حدود".

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