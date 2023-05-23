شؤون فلسطينية

قيادي في حماس: الثبات والرباط يفشل مخططات الاحتلال الخبيثة في الأقصى

قيادي في حماس: الثبات والرباط يفشل مخططات الاحتلال الخبيثة في الأقصى
مستوطنون في الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، مصطفى أبو عرة على أن ثبات أهل القدس والمرابطين في كل فلسطين أفشلوا مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى، وسيفشلون كل المؤامرات والمخططات الخبيثة بمزيد من الثبات والرباط.

ودعا أبو عرة إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه لمواجهة اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه.

كما دعا إلى إسناد أهل القدس والمرابطين في الأقصى ودعمهم حتى لا يتفرد الاحتلال بالمدينة المقدسة ويمرر مخططاته الخبيثة.

وقال إن قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك من أقدس وأخطر قضايا الصراع مع الاحتلال، والصاعق الذي يعبث فيه في كل يوم وكل مناسبة دينية، وهذا الصاعق سينفجر يوما في وجهه.

وأضاف أن الاحتلال ومستوطنيه يسعون ليل نهار لتهويد المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا كما حصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

أخبار ذات صلة

الداخلية بغزة تصدر تصريحاً بعد إصابة عناصر من الدفاع المدني بحريق النصيرات

الداخلية بغزة تصدر تصريحاً بعد إصابة عناصر من الدفاع المدني بحريق النصيرات

قيادي في حماس: الثبات والرباط يفشل مخططات الاحتلال الخبيثة في الأقصى

قيادي في حماس: الثبات والرباط يفشل مخططات الاحتلال الخبيثة في الأقصى

غزة: العثور على جثة صياد قذفتها أمواج البحر على ساحل مخيم الشاطئ

غزة: العثور على جثة صياد قذفتها أمواج البحر على ساحل مخيم الشاطئ

بن غفير: وليد دقة مخادع ويجب أن ينهي حياته داخل السجن

بن غفير: وليد دقة مخادع ويجب أن ينهي حياته داخل السجن

إسرائيل لإدارة بايدن: لا ننوي شرعنة بؤرة حومش

إسرائيل لإدارة بايدن: لا ننوي شرعنة بؤرة حومش

العربية الفلسطينية: سياسة هدم البيوت لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع

العربية الفلسطينية: سياسة هدم البيوت لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع

فيديو: اندلاع حريق كبير وإصابة أربعة عناصر من الدفاع المدني وسط القطاع

فيديو: اندلاع حريق كبير وإصابة أربعة عناصر من الدفاع المدني وسط القطاع

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين جنوب جنين

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين جنوب جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي في حماس: الثبات والرباط يفشل مخططات الاحتلال الخبيثة في الأقصى

قيادي في حماس: الثبات والرباط يفشل مخططات الاحتلال الخبيثة في الأقصى

العربية الفلسطينية: سياسة هدم البيوت لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع

العربية الفلسطينية: سياسة هدم البيوت لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع

اشتية يتسلم التقرير السنوي لجهاز الشرطة لعام 2022

اشتية يتسلم التقرير السنوي لجهاز الشرطة لعام 2022

وزير العمل يطالب الدول العربية باتخاذ موقفٍ ضاغط بمؤتمر العمل الدولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية

وزير العمل يطالب الدول العربية باتخاذ موقفٍ ضاغط بمؤتمر العمل الدولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

الإعلان عن برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر حزيران

الإعلان عن برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر حزيران

إعادة انتخاب بشار مصري رئيساً لمجلس إدارة باديكو

إعادة انتخاب بشار مصري رئيساً لمجلس إدارة باديكو

ثلاثة أسرى من عرانة واليامون يدخلون أعوام جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى من عرانة واليامون يدخلون أعوام جديدة في سجون الاحتلال

منوعات

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها &quot;بالقلب دايما&quot;

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها "بالقلب دايما"

أنغام تردّ على جدل ظهورها بسيجارة ورقصها في أغنية سيبك إنت

أنغام تردّ على جدل ظهورها بسيجارة ورقصها في أغنية سيبك إنت

مبلغ خيالي.. سعر بالطو محمد رمضان في أغنيته الجديدة مع فيوتشر

مبلغ خيالي.. سعر بالطو محمد رمضان في أغنيته الجديدة مع فيوتشر

من أمام الكعبة.. محمد ثروت يدعو للراحل سمير غانم

من أمام الكعبة.. محمد ثروت يدعو للراحل سمير غانم

التعليق الأول للفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها

التعليق الأول للفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها

حلا شيحة توجّه رسالة لوالدتها.. ماذا قالت فيها؟

حلا شيحة توجّه رسالة لوالدتها.. ماذا قالت فيها؟

صورة: آيتن عامر تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جذابة

صورة: آيتن عامر تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جذابة

شيرين عبد الوهاب تكشف أسرار للمرة الأولى عن بناتها وحياتها

شيرين عبد الوهاب تكشف أسرار للمرة الأولى عن بناتها وحياتها

من النجوم الذي سيُحيون احتفالية بمناسبة عقد قران ولي عهد الأردن؟

من النجوم الذي سيُحيون احتفالية بمناسبة عقد قران ولي عهد الأردن؟

دينا الشربيني تفصح تفاصيل جديدة عن علاقتها بشريك حياتها

دينا الشربيني تفصح تفاصيل جديدة عن علاقتها بشريك حياتها

عربي

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

اشتباكات متقطعة في الخرطوم رغم الهدنة المعلنة

اشتباكات متقطعة في الخرطوم رغم الهدنة المعلنة

الرئيس التونسي يوجه اتهامات لجهات بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز

الرئيس التونسي يوجه اتهامات لجهات بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى