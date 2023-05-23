قيادي في حماس: الثبات والرباط يفشل مخططات الاحتلال الخبيثة في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، مصطفى أبو عرة على أن ثبات أهل القدس والمرابطين في كل فلسطين أفشلوا مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى، وسيفشلون كل المؤامرات والمخططات الخبيثة بمزيد من الثبات والرباط.ودعا أبو عرة إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه لمواجهة اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه.كما دعا إلى إسناد أهل القدس والمرابطين في الأقصى ودعمهم حتى لا يتفرد الاحتلال بالمدينة المقدسة ويمرر مخططاته الخبيثة.وقال إن قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك من أقدس وأخطر قضايا الصراع مع الاحتلال، والصاعق الذي يعبث فيه في كل يوم وكل مناسبة دينية، وهذا الصاعق سينفجر يوما في وجهه.وأضاف أن الاحتلال ومستوطنيه يسعون ليل نهار لتهويد المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا كما حصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل.