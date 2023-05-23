بن غفير: وليد دقة مخادع ويجب أن ينهي حياته داخل السجن

وأضاف: "طلبت فحص سبب عدم إخطار عائلة الجندي الراحل موشيه تمم بنيّة عرض قاتل ابنهم، الأسير دقة على لجنة الإفراج المشروط".

وتابع بت غفير: "دقة مخادع ويجب أن ينهي حياته داخل السجن".

وكانت صحيفة (يسرائيل هيوم)، قالت إنه من المقرر أن تناقش ما تسمى "لجنة الإفراج المشروط عن السجناء"، يوم الأربعاء المقبل، مسألة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، البالغ من العمر (61 عاماً)، والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد اتهامه في اختطاف، وقتل الجندي موشيه تمام.





وفقًا للمادة 4 مما يسمى "قانون الإرهاب"، يعتبر الأسير وليد دقة من الأسرى الذين لا يستحقون الإفراج المبكر عنهم.





وذكرت الصحيفة: على الرغم من ذلك، قدم محاميه، أفيغدور فيلدمان، طلبًا إلى اللجنة الخاصة التي تناقش الإفراج، لإطلاق سراحه لأسباب إنسانية.



