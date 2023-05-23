شؤون فلسطينية

إسرائيل لإدارة بايدن: لا ننوي شرعنة بؤرة حومش

إسرائيل لإدارة بايدن: لا ننوي شرعنة بؤرة حومش
مستوطنون في بؤرة حومش
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن تل أبيب أوضحت للإدارة الأميركية، بأنها لا تنوي شرعنة بؤرة (حومش) شمال الضفة الغربية.

وذكر موقع (والا) الإسرائيلي، بأن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين تحدثوا للموقع، بأن الحكومة لا تنوي شرعنة بؤرة (حومش) شمال الضفة.

وأضافوا بأن إدارة بايدن تشعر بالقلق من إعادة إقامة المستوطنة "مما يعقّد بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً".

 ووفق موقع (والا)، فإن مسؤولين إسرائيليين كبار قالوا لنظرائهم الأمريكيين، إن قرار قائد القيادة الوسطى حول عودة المستوطنين للبؤرة، هي "خطوة بسبب قيود سياسية لمنع شركاء نتنياهو من زعزعة استقرار الحكومة فقط".

وكانت الولايات المتحدة، قالت إنها قلقة للغاية من سماحِ إسرائيل للمستوطنين بالمكوثِ في مستوطنةِ (حومش) المُخلاة. 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "نحن منزعجون بشدة من أمر الحكومة الإسرائيلية الذي يسمح لمواطنيها بإقامة وجود دائم في بؤرة (حومش) الاستيطانية في شمال الضفة الغربية، والتي وفقا للقانون الإسرائيلي بُنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة". 

وأضاف: أن "هذا الأمر يتعارض مع كل من الالتزام الخطي لرئيس الوزراء السابق شارون لإدارة بوش في عام 2004 والتزامات الحكومة الإسرائيلية الحالية لإدارة بايدن". 

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأميركية، بأن "التقدم في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يُشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين".

أخبار ذات صلة

الداخلية بغزة تصدر تصريحاً بعد إصابة عناصر من الدفاع المدني بحريق النصيرات

الداخلية بغزة تصدر تصريحاً بعد إصابة عناصر من الدفاع المدني بحريق النصيرات

قيادي في حماس: الثبات والرباط يفشل مخططات الاحتلال الخبيثة في الأقصى

قيادي في حماس: الثبات والرباط يفشل مخططات الاحتلال الخبيثة في الأقصى

غزة: العثور على جثة صياد قذفتها أمواج البحر على ساحل مخيم الشاطئ

غزة: العثور على جثة صياد قذفتها أمواج البحر على ساحل مخيم الشاطئ

بن غفير: وليد دقة مخادع ويجب أن ينهي حياته داخل السجن

بن غفير: وليد دقة مخادع ويجب أن ينهي حياته داخل السجن

إسرائيل لإدارة بايدن: لا ننوي شرعنة بؤرة حومش

إسرائيل لإدارة بايدن: لا ننوي شرعنة بؤرة حومش

العربية الفلسطينية: سياسة هدم البيوت لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع

العربية الفلسطينية: سياسة هدم البيوت لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع

فيديو: اندلاع حريق كبير وإصابة أربعة عناصر من الدفاع المدني وسط القطاع

فيديو: اندلاع حريق كبير وإصابة أربعة عناصر من الدفاع المدني وسط القطاع

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين جنوب جنين

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين جنوب جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي في حماس: الثبات والرباط يفشل مخططات الاحتلال الخبيثة في الأقصى

قيادي في حماس: الثبات والرباط يفشل مخططات الاحتلال الخبيثة في الأقصى

العربية الفلسطينية: سياسة هدم البيوت لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع

العربية الفلسطينية: سياسة هدم البيوت لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع

اشتية يتسلم التقرير السنوي لجهاز الشرطة لعام 2022

اشتية يتسلم التقرير السنوي لجهاز الشرطة لعام 2022

وزير العمل يطالب الدول العربية باتخاذ موقفٍ ضاغط بمؤتمر العمل الدولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية

وزير العمل يطالب الدول العربية باتخاذ موقفٍ ضاغط بمؤتمر العمل الدولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

الإعلان عن برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر حزيران

الإعلان عن برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر حزيران

إعادة انتخاب بشار مصري رئيساً لمجلس إدارة باديكو

إعادة انتخاب بشار مصري رئيساً لمجلس إدارة باديكو

ثلاثة أسرى من عرانة واليامون يدخلون أعوام جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى من عرانة واليامون يدخلون أعوام جديدة في سجون الاحتلال

منوعات

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها &quot;بالقلب دايما&quot;

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها "بالقلب دايما"

أنغام تردّ على جدل ظهورها بسيجارة ورقصها في أغنية سيبك إنت

أنغام تردّ على جدل ظهورها بسيجارة ورقصها في أغنية سيبك إنت

مبلغ خيالي.. سعر بالطو محمد رمضان في أغنيته الجديدة مع فيوتشر

مبلغ خيالي.. سعر بالطو محمد رمضان في أغنيته الجديدة مع فيوتشر

من أمام الكعبة.. محمد ثروت يدعو للراحل سمير غانم

من أمام الكعبة.. محمد ثروت يدعو للراحل سمير غانم

التعليق الأول للفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها

التعليق الأول للفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها

حلا شيحة توجّه رسالة لوالدتها.. ماذا قالت فيها؟

حلا شيحة توجّه رسالة لوالدتها.. ماذا قالت فيها؟

صورة: آيتن عامر تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جذابة

صورة: آيتن عامر تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جذابة

شيرين عبد الوهاب تكشف أسرار للمرة الأولى عن بناتها وحياتها

شيرين عبد الوهاب تكشف أسرار للمرة الأولى عن بناتها وحياتها

من النجوم الذي سيُحيون احتفالية بمناسبة عقد قران ولي عهد الأردن؟

من النجوم الذي سيُحيون احتفالية بمناسبة عقد قران ولي عهد الأردن؟

دينا الشربيني تفصح تفاصيل جديدة عن علاقتها بشريك حياتها

دينا الشربيني تفصح تفاصيل جديدة عن علاقتها بشريك حياتها

عربي

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

اشتباكات متقطعة في الخرطوم رغم الهدنة المعلنة

اشتباكات متقطعة في الخرطوم رغم الهدنة المعلنة

الرئيس التونسي يوجه اتهامات لجهات بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز

الرئيس التونسي يوجه اتهامات لجهات بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى