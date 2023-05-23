إسرائيل لإدارة بايدن: لا ننوي شرعنة بؤرة حومش

وأضافوا بأن إدارة بايدن تشعر بالقلق من إعادة إقامة المستوطنة "مما يعقّد بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً".



ووفق موقع (والا)، فإن مسؤولين إسرائيليين كبار قالوا لنظرائهم الأمريكيين، إن قرار قائد القيادة الوسطى حول عودة المستوطنين للبؤرة، هي "خطوة بسبب قيود سياسية لمنع شركاء نتنياهو من زعزعة استقرار الحكومة فقط".





وكانت الولايات المتحدة، قالت إنها قلقة للغاية من سماحِ إسرائيل للمستوطنين بالمكوثِ في مستوطنةِ (حومش) المُخلاة.





وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "نحن منزعجون بشدة من أمر الحكومة الإسرائيلية الذي يسمح لمواطنيها بإقامة وجود دائم في بؤرة (حومش) الاستيطانية في شمال الضفة الغربية، والتي وفقا للقانون الإسرائيلي بُنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة".





وأضاف: أن "هذا الأمر يتعارض مع كل من الالتزام الخطي لرئيس الوزراء السابق شارون لإدارة بوش في عام 2004 والتزامات الحكومة الإسرائيلية الحالية لإدارة بايدن".



