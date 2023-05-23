شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: سياسة هدم البيوت لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع

العربية الفلسطينية: سياسة هدم البيوت لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة العربية الفلسطينية قيام الاحتلال بهدم منزل ذوي الشهيد المعتز بالله الخواجا فجر اليوم بالمتفجرات، مؤكدة ان سياسة العقاب الجماعي لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع في مقاومة الاحتلال حتى انتزاع كامل حقوقه الوطنية والثابتة وفق ما اقرتها الشرعة الدولية.

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، أن سياسة هدم المباني والسيطرة عليها هي سياسة احتلالية ممنهجة تأتي جزء من سياسة "ابارتهائد" وترانسفير التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني، منوهة الى التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" اليوم الثلاثاء، والذي اكد أن الاحتلال الإسرائيلي هدم واستولى على 42 مبنى في القدس، والمنطقة "ج" في الضفة المحتلة، خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة عدم وجود رخص البناء.

وقالت الجبهة: ان الاحتلال يختلق الذرائع لتدمير البيوت والمباني الفلسطينية وتهجير سكانها فمرة كجزء من سياسة العقاب الجماعي ومرة بحجة عدم التراخيص موضحة ان هدم الاحتلال 26 منزل من بينهن مدرسة في الأسبوعين الماضيين في المنطقة "ج" بمحافظات الضفة نتج عنه تهجير 50 فلسطينيًا بينهم 23 طفلًا، في المنطقة "ج" بالمحافظات الشمالية وكذلك وألحقت أضرارا في سبل عيش أكثر من 600 آخرين بينما هدم 16 مبنى في القدس أسفر عن تهجير سبع أسر تضم 39 فردًا، بمن فيهم 22 طفلا. وفق ما ذكره تقرير "أوتشا".

 

ودعت الجبهة المجتمع الدولي ومؤسساته ذات العلاقة الى الوقوف امام مسئولياتها والتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال وتوفي الحماية لشعبنا وإدانة جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد كل ما هو فلسطيني من شجر وحجر وبشر.

أخبار ذات صلة

العربية الفلسطينية: سياسة هدم البيوت لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع

العربية الفلسطينية: سياسة هدم البيوت لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع

اندلاع حريق كبير وإصابة أربعة عناصر من الدفاع المدني وسط القطاع

اندلاع حريق كبير وإصابة أربعة عناصر من الدفاع المدني وسط القطاع

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين جنوب جنين

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين جنوب جنين

اشتية يتسلم التقرير السنوي لجهاز الشرطة لعام 2022

اشتية يتسلم التقرير السنوي لجهاز الشرطة لعام 2022

بقيمة 125 مليون يورو.. ألمانيا تتعهد بمساعدات للسلطة في العامين القادمين

بقيمة 125 مليون يورو.. ألمانيا تتعهد بمساعدات للسلطة في العامين القادمين

وزير العمل يطالب الدول العربية باتخاذ موقفٍ ضاغط بمؤتمر العمل الدولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية

وزير العمل يطالب الدول العربية باتخاذ موقفٍ ضاغط بمؤتمر العمل الدولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعقد مؤتمرها العام &quot;مؤتمر الشهيدة شيرين أبو عاقلة&quot;

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعقد مؤتمرها العام "مؤتمر الشهيدة شيرين أبو عاقلة"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: سياسة هدم البيوت لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع

العربية الفلسطينية: سياسة هدم البيوت لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع

اشتية يتسلم التقرير السنوي لجهاز الشرطة لعام 2022

اشتية يتسلم التقرير السنوي لجهاز الشرطة لعام 2022

وزير العمل يطالب الدول العربية باتخاذ موقفٍ ضاغط بمؤتمر العمل الدولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية

وزير العمل يطالب الدول العربية باتخاذ موقفٍ ضاغط بمؤتمر العمل الدولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية

إعادة انتخاب بشار مصري رئيساً لمجلس إدارة باديكو

إعادة انتخاب بشار مصري رئيساً لمجلس إدارة باديكو

ثلاثة أسرى من عرانة واليامون يدخلون أعوام جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى من عرانة واليامون يدخلون أعوام جديدة في سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

طولكرم: الأشغال الشاقة والغرامة المالية لمدان بتهمة تداول مواد مخدرة

طولكرم: الأشغال الشاقة والغرامة المالية لمدان بتهمة تداول مواد مخدرة

فيديو.. منظمة بتسليم: إسرائيل تهجّر سكان أحد التجمعات قرب رام الله بالإكراه

فيديو.. منظمة بتسليم: إسرائيل تهجّر سكان أحد التجمعات قرب رام الله بالإكراه

منوعات

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها &quot;بالقلب دايما&quot;

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها "بالقلب دايما"

أنغام تردّ على جدل ظهورها بسيجارة ورقصها في أغنية سيبك إنت

أنغام تردّ على جدل ظهورها بسيجارة ورقصها في أغنية سيبك إنت

مبلغ خيالي.. سعر بالطو محمد رمضان في أغنيته الجديدة مع فيوتشر

مبلغ خيالي.. سعر بالطو محمد رمضان في أغنيته الجديدة مع فيوتشر

من أمام الكعبة.. محمد ثروت يدعو للراحل سمير غانم

من أمام الكعبة.. محمد ثروت يدعو للراحل سمير غانم

التعليق الأول للفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها

التعليق الأول للفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها

حلا شيحة توجّه رسالة لوالدتها.. ماذا قالت فيها؟

حلا شيحة توجّه رسالة لوالدتها.. ماذا قالت فيها؟

صورة: آيتن عامر تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جذابة

صورة: آيتن عامر تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جذابة

شيرين عبد الوهاب تكشف أسرار للمرة الأولى عن بناتها وحياتها

شيرين عبد الوهاب تكشف أسرار للمرة الأولى عن بناتها وحياتها

من النجوم الذي سيُحيون احتفالية بمناسبة عقد قران ولي عهد الأردن؟

من النجوم الذي سيُحيون احتفالية بمناسبة عقد قران ولي عهد الأردن؟

دينا الشربيني تفصح تفاصيل جديدة عن علاقتها بشريك حياتها

دينا الشربيني تفصح تفاصيل جديدة عن علاقتها بشريك حياتها

عربي

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

اشتباكات متقطعة في الخرطوم رغم الهدنة المعلنة

اشتباكات متقطعة في الخرطوم رغم الهدنة المعلنة

الرئيس التونسي يوجه اتهامات لجهات بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز

الرئيس التونسي يوجه اتهامات لجهات بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى