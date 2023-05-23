العربية الفلسطينية: سياسة هدم البيوت لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة العربية الفلسطينية قيام الاحتلال بهدم منزل ذوي الشهيد المعتز بالله الخواجا فجر اليوم بالمتفجرات، مؤكدة ان سياسة العقاب الجماعي لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع في مقاومة الاحتلال حتى انتزاع كامل حقوقه الوطنية والثابتة وفق ما اقرتها الشرعة الدولية.وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، أن سياسة هدم المباني والسيطرة عليها هي سياسة احتلالية ممنهجة تأتي جزء من سياسة "ابارتهائد" وترانسفير التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني، منوهة الى التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" اليوم الثلاثاء، والذي اكد أن الاحتلال الإسرائيلي هدم واستولى على 42 مبنى في القدس، والمنطقة "ج" في الضفة المحتلة، خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة عدم وجود رخص البناء.وقالت الجبهة: ان الاحتلال يختلق الذرائع لتدمير البيوت والمباني الفلسطينية وتهجير سكانها فمرة كجزء من سياسة العقاب الجماعي ومرة بحجة عدم التراخيص موضحة ان هدم الاحتلال 26 منزل من بينهن مدرسة في الأسبوعين الماضيين في المنطقة "ج" بمحافظات الضفة نتج عنه تهجير 50 فلسطينيًا بينهم 23 طفلًا، في المنطقة "ج" بالمحافظات الشمالية وكذلك وألحقت أضرارا في سبل عيش أكثر من 600 آخرين بينما هدم 16 مبنى في القدس أسفر عن تهجير سبع أسر تضم 39 فردًا، بمن فيهم 22 طفلا. وفق ما ذكره تقرير "أوتشا".ودعت الجبهة المجتمع الدولي ومؤسساته ذات العلاقة الى الوقوف امام مسئولياتها والتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال وتوفي الحماية لشعبنا وإدانة جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد كل ما هو فلسطيني من شجر وحجر وبشر.