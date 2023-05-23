اندلاع حريق كبير وإصابة أربعة عناصر من الدفاع المدني وسط القطاع
قال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني بغزة، محمود بصل، اليوم الثلاثاء، إن قوات من الدفاع المدني بمساندة من الشرطة تعاملت مع حريق كبير نشب في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأضاف في تصريح صحفي، بأن الحريق أدّى لإصابة أربعة من عناصر الدفاع المدني تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
وتابع بأنه تمت السيطرة على النيران فيما تواصل الأطقم المختصة العمل على تأمين المكان وتبريده ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتابع بأنه تمت السيطرة على النيران فيما تواصل الأطقم المختصة العمل على تأمين المكان وتبريده ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
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