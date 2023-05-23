اشتية يتسلم التقرير السنوي لجهاز الشرطة لعام 2022

رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس الوزراء، محمد اشتية، التقرير السنوي لجهاز الشرطة "كتاب الإحصاء السنوي للعام 2022"، خلال استقباله مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو في مكتبه برام الله.وأشاد رئيس الوزراء بجهود جهاز الشرطة والقائمين عليه ومنتسبيه في بذل أقصى الجهود بتقديم الخدمات الشرطية لتعزيز وحفظ الأمن والأمان للمواطنين وممتلكاتهم، مشددا على أهمية بذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز سيادة وإنفاذ القانون من خلال سرعة الاستجابة وسرعة تنفيذ الإجراءات القانونية.وتضمن التقرير إنجازات جهاز الشرطة خلال العام 2022 سواء على صعيد مكافحة الجريمة والمخدرات وسرقة الآثار، ومكافحة ظاهرة المركبات غير القانونية، والتي ستكون إحدى الركائز الهامة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للشرطة والتي تأتي ضمن خطة قطاع الأمن العام 2023-2025 والهادفة لاستنهاض الشرطة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.وأشار التقرير إلى إنجاز ما نسبته 87% من مجمل الجرائم التي وقعت وسجلت لدى الشرطة، والبالغ عددها 33044 جريمة خلال 2022، كما أشار التقرير إلى الارتفاع الملحوظ في عدد الحوادث المرورية التي بلغت 16.5 ألف حادث، ونتج عنها 144 حالة وفاة و11700 إصابة، علما أن الشرطة أتلفت نحو عشرة آلاف مركبة غير قانونية خلال العام الماضي.