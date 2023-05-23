عربي

توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مغربية مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين

توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مغربية مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين
خلال زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال السابق للمغرب
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الثلاثاء، بأن الصناعات الجوية الإسرائيلية والجامعة الدولية للرباط، وقعتا مذكرة تفاهم تنص على تأسيس مركز تفوُّق مشترك للأبحاث والتطوير.

ومن بين المجالات التي يطالها التعاون بين البلدين، الذكاء الاصطناعي والملاحة الجوية والابتكار، الى جانب الاستثمار بمشاريع تكنولوجية أخرى.

وحضر مراسم التوقيع رئيس الصناعات الجوية الإسرائيلية، عمير بيرتس، ووزراء ومسؤولون كبار في الحكومة المغربية.

ويسعى المركز وفق (مكان) إلى توسيع تبادل الخبراء والتعاون بين مؤسسات أكاديمية وشركات إسرائيلية ومغربية في قضايا تكنولوجية مختلفة تخص بعضها مجال الفضاء.

أخبار ذات صلة

توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مغربية مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين

توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مغربية مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

اشتباكات متقطعة في الخرطوم رغم الهدنة المعلنة

اشتباكات متقطعة في الخرطوم رغم الهدنة المعلنة

الرئيس التونسي يوجه اتهامات لجهات بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز

الرئيس التونسي يوجه اتهامات لجهات بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى

مصر تكشف حقيقة نقل قطع أثرية إلى إسرائيل

مصر تكشف حقيقة نقل قطع أثرية إلى إسرائيل

لجنة عربية برئاسة الصفدي: اقتحام وزير إسرائيلي للأقصى تصعيد خطير

لجنة عربية برئاسة الصفدي: اقتحام وزير إسرائيلي للأقصى تصعيد خطير

تعليق الإمارات على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

تعليق الإمارات على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير العمل يطالب الدول العربية باتخاذ موقفٍ ضاغط بمؤتمر العمل الدولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية

وزير العمل يطالب الدول العربية باتخاذ موقفٍ ضاغط بمؤتمر العمل الدولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية

إعادة انتخاب بشار مصري رئيساً لمجلس إدارة باديكو

إعادة انتخاب بشار مصري رئيساً لمجلس إدارة باديكو

ثلاثة أسرى من عرانة واليامون يدخلون أعوام جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى من عرانة واليامون يدخلون أعوام جديدة في سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

فيديو.. منظمة بتسليم: إسرائيل تهجّر سكان أحد التجمعات قرب رام الله بالإكراه

فيديو.. منظمة بتسليم: إسرائيل تهجّر سكان أحد التجمعات قرب رام الله بالإكراه

هيئة الأسرى: الضرب والتنكيل بالأسير الشبل نسيم شبانة خلال الاعتقال والتحقيق

هيئة الأسرى: الضرب والتنكيل بالأسير الشبل نسيم شبانة خلال الاعتقال والتحقيق

القدس: الاحتلال يغلق حاجز بيت إكسا شمال غرب المدينة

القدس: الاحتلال يغلق حاجز بيت إكسا شمال غرب المدينة

الخارجية: نطالب بمواقف دولية جدية تضمن إلزام دولة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية

الخارجية: نطالب بمواقف دولية جدية تضمن إلزام دولة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية

منوعات

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها &quot;بالقلب دايما&quot;

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها "بالقلب دايما"

أنغام تردّ على جدل ظهورها بسيجارة ورقصها في أغنية سيبك إنت

أنغام تردّ على جدل ظهورها بسيجارة ورقصها في أغنية سيبك إنت

مبلغ خيالي.. سعر بالطو محمد رمضان في أغنيته الجديدة مع فيوتشر

مبلغ خيالي.. سعر بالطو محمد رمضان في أغنيته الجديدة مع فيوتشر

من أمام الكعبة.. محمد ثروت يدعو للراحل سمير غانم

من أمام الكعبة.. محمد ثروت يدعو للراحل سمير غانم

التعليق الأول للفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها

التعليق الأول للفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها

حلا شيحة توجّه رسالة لوالدتها.. ماذا قالت فيها؟

حلا شيحة توجّه رسالة لوالدتها.. ماذا قالت فيها؟

صورة: آيتن عامر تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جذابة

صورة: آيتن عامر تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جذابة

شيرين عبد الوهاب تكشف أسرار للمرة الأولى عن بناتها وحياتها

شيرين عبد الوهاب تكشف أسرار للمرة الأولى عن بناتها وحياتها

من النجوم الذي سيُحيون احتفالية بمناسبة عقد قران ولي عهد الأردن؟

من النجوم الذي سيُحيون احتفالية بمناسبة عقد قران ولي عهد الأردن؟

دينا الشربيني تفصح تفاصيل جديدة عن علاقتها بشريك حياتها

دينا الشربيني تفصح تفاصيل جديدة عن علاقتها بشريك حياتها

عربي

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

اشتباكات متقطعة في الخرطوم رغم الهدنة المعلنة

اشتباكات متقطعة في الخرطوم رغم الهدنة المعلنة

الرئيس التونسي يوجه اتهامات لجهات بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز

الرئيس التونسي يوجه اتهامات لجهات بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى