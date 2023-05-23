توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مغربية مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الثلاثاء، بأن الصناعات الجوية الإسرائيلية والجامعة الدولية للرباط، وقعتا مذكرة تفاهم تنص على تأسيس مركز تفوُّق مشترك للأبحاث والتطوير.ومن بين المجالات التي يطالها التعاون بين البلدين، الذكاء الاصطناعي والملاحة الجوية والابتكار، الى جانب الاستثمار بمشاريع تكنولوجية أخرى.وحضر مراسم التوقيع رئيس الصناعات الجوية الإسرائيلية، عمير بيرتس، ووزراء ومسؤولون كبار في الحكومة المغربية.ويسعى المركز وفق (مكان) إلى توسيع تبادل الخبراء والتعاون بين مؤسسات أكاديمية وشركات إسرائيلية ومغربية في قضايا تكنولوجية مختلفة تخص بعضها مجال الفضاء.