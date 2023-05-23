طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء، الموافق 24 أيار/ مايو 2023.
وقالت الوزارة: إن السفر سيكون للحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/20) للتحميل اضغط هنا
وأضافت: كما سيكون للحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/20) للتحميل اضغط هنا
وشددت الوزارة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.
وطالب المسافرين بضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.
ودعت الوزارة إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
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