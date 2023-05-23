شؤون فلسطينية

ثلاثة أسرى من عرانة واليامون يدخلون أعوام جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى من عرانة واليامون يدخلون أعوام جديدة في سجون الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دخل ثلاثة أسرى من محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسيرين محمد راجح فهد الخالدي، ومحمد عارف رشيد عودة، وهما من بلدة عرانة بمحافظة جنين دخلا عامهما ال15 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهما محكومان بالسجن مدى الحياة.

فيما دخل الأسير عبد الله صدقي عبد المجيد فريحات، من بلدة اليامون غرب جنين عامه الـ 21 والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو محكوم بالسجن 21 عاماً.

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