ثلاثة أسرى من عرانة واليامون يدخلون أعوام جديدة في سجون الاحتلال

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسيرين محمد راجح فهد الخالدي، ومحمد عارف رشيد عودة، وهما من بلدة عرانة بمحافظة جنين دخلا عامهما ال15 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهما محكومان بالسجن مدى الحياة.





فيما دخل الأسير عبد الله صدقي عبد المجيد فريحات، من بلدة اليامون غرب جنين عامه الـ 21 والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو محكوم بالسجن 21 عاماً.

رام الله - دنيا الوطندخل ثلاثة أسرى من محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الاسرائيلي.