شؤون فلسطينية

اشتية: الحكومة ملتزمة بحرية الصحافة وشكلنا لجنة لحمايتها

اشتية: الحكومة ملتزمة بحرية الصحافة وشكلنا لجنة لحمايتها
اشتية خلال مؤتمر نقابة الصحفيين اليوم
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الصحفيات والصحفيين جنود الحقيقة وشهود التاريخ والحاضر أمام محاكم الضمير الدولي ومحاكم التاريخ.

وأضاف اشتية في كلمته ممثلا عن الرئيس محمود عباس، أمام المؤتمر العام لنقابة الصحفيين 2023 "مؤتمر الشهيدة شيرين أبو عاقلة"، المنعقد في قاعات الهلال الأحمر في البيرة بالتزامن مع قطاع غزة، أن الصحافة عين الحقيقة في فلسطين، وهي في مواجهة مع من يريدون أن يطفئوا نور الحقيقة.

وتابع اشتية: أن الصحافة هي إحدى أهم أدوات تفعيل الديمقراطية في أي مجتمع، وماعون لصيانة الأطر الديمقراطية ورافعة التغيير في المجتمعات وصانعة الرأي العام.

وشدد على التزام الحكومة بحرية الصحافة وحرية الرأي والتفكير وحق الصحافة في الاستقصاء والوصول إلى المعلومات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة لدراسة أوضاع الصحفيين العاملين في مهنة البحث عن المتاعب، وحمايتهم، وتوفير أفضل الظروف لعملهم لأداء رسالتهم بمهنية ومسؤولية تمليها عليهم قوانين المهنة.

ولفت اشتية إلى أن فلسطين تعيش ظروفا غير طبيعية، ورغم ذلك تتعدد المشارب الإعلامية التي تعكس تعددية سياسية، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تُجري إسرائيل 5 انتخابات في أربع سنوات وأن تحرمنا من حقنا في الانتخاب بحرماننا من حقنا الانتخابي في مدينة القدس، ورغم ذلك أجرينا انتخابات طلابية ونقابية واتحادات وانتخابات بلدية.

وأكد اشتية باسم الصحفيين ضرورة القتال من أجل الحق الديمقراطي مثلما نقاتل من أجل إنهاء الاحتلال وأدواته الاستعمارية، وأن الحكومة تعمل على إنجاز الوحدة الوطنية على أساس وحدة الهدف ووحدة أدوات النضال، مستندة إلى برنامج نضالي وسياسي متفق عليه.

وأشار إلى أن القناص الإسرائيلي الذي قتل شرين أبو عاقلة أراد أن يردي شاهدة لتصبح شهيدة، ولتنضم إلى 50 صحفيا سبقوها إلى العلى، بما فيهم الشهيد ياسر مرتجى، مؤكدا أن الحكومة ستبقى وفية لدم الشهداء وأنها ستتابع ملف المحكمة بكل الوسائل.


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