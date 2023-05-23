الإحصاء الفلسطيني والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تعاون بين الطرفين





وأضافت: أن مسح انفاق واستهلاك الأسرة ضروري لتوفير الإحصاءات وبيانات الفقر اللازمة للرصد واتخاذ القرار، لا سيما فيما يتعلق بالتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.



بدوره أعرب لافيا، على تقديره للمؤسسة الإحصائية الفلسطينية وعملها المتميز، مع التأكيد على أهمية تنفيذ مسح انفاق واستهلاك الاسرة وتحديث البيانات الرسمية المتعلقة بهذا المسح كونها أساسية لصناع القرار والمؤسسات الدولية والجمهور بشكل عام.









وفي نهاية الاجتماع، شكرت د. عوض وفد الاتحاد الأوروبي على هذه الزيارة، وأثنت على تعزيز التعاون المشترك ما بين الإحصاء الفلسطيني والاتحاد الأوروبي.









وأضاف لافيا بان البيانات والمعلومات اثبتت انها عنصر أساسي للبحث والتنمية واتخاذ القرارات مؤكدا على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإحصاء الفلسطيني ضمن جهود بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.وفي نهاية الاجتماع، شكرت د. عوض وفد الاتحاد الأوروبي على هذه الزيارة، وأثنت على تعزيز التعاون المشترك ما بين الإحصاء الفلسطيني والاتحاد الأوروبي.

رام الله - دنيا الوطناستقبلت د. علا عوض، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إبراهيم لافيا مسؤول التعاون في الاتحاد الأوروبي، اليوم في المقر الرئيسي للجهاز، حيث تم خلال الاجتماع التباحث في افق التعاون القائم والمستقبلي بين الطرفين، حيث تم خلال الاجتماع التوقيع على اتفاقية تعاون بخصوص تقديم منحة من طرف الاتحاد الأوروبي للمساهمة في دعم تنفيذ مسح انفاق واستهلاك الأسرة الفلسطيني 2023-2024 بقيمة 350,000 يورو.وقد رحبت عوض في بداية الاجتماع، بوفد الاتحاد الأوروبي، مقدمة الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي على الدعم المتواصل لأنشطة الإحصاء الفلسطيني المختلفة، بما يساهم بشكل كبير في تنفيذ البرنامج الإحصائي وتعزيز قدرات موظفي الإحصاء، وبالتالي توفير الإحصاءات الرسمية اللازمة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.