فيديو.. منظمة بتسليم: إسرائيل تهجّر سكان أحد التجمعات قرب رام الله بالإكراه





وتؤكد المنظمة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن سكان التجمع عانوا خلال سنوات من عنف قوات الاحتلال، من تقييدات مشددة على بناء المساكن وإنشاء البنى التحتية، بما في ذلك الهدم، ومن عنف المستوطنين الذي جرى بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية.





ومن المتوقع أن يتم هدم مدرسة التجمع قريباً، بعد أن صادقت محكمة إسرائيلية على هدمها.



وتؤكد المنظمة أن هذه السياسة، الرامية إلى تمكين إسرائيل من الاستيلاء على المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينية لوضعها تحت تصرف اليهود وفي خدمتهم، يجري تطبيقها في مختلف أنحاء الضفة الغربية.















رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة بتسليم الإسرائيلية، إن آخر مَن تبقى مِن سكان تجمع "عين سامية" قرب رام الله، والذين يبلغ عددهم نحو 200 فلسطيني، اضطروا إلى هجر أرضهم بعد أن أوصلت إسرائيل حياتهم عبر سنوات، إلى وضع لا يطاق، حتى لم يعد أمامهم أي خيار آخر.