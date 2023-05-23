النيابة العامة بغزة تستحصل على حكم الإعدام شنقاً لمُدان بقتل المواطن أبو نصيرة

رام الله - دنيا الوطناستحصلت نيابة الجنايات الكبرى، حُكماً بالإعدام شنقاً بحق المتهم المدان (م.ج)، في القضية الجزائية رقم 2022/1282 نيابة الجنايات الكبرى.وقالت: إن الحكم بعد أن أثبتت النيابة العامة كفاية ما توصلت إليه من أدلة لإسناد تهمتَيْ القتل قصداً وحمل سكين، بحق المتهم المذكور في قضية قتل المجني عليه صليبا خليل أبو نصيرة، وإثبات ذلك أمام الهيئة القضائية الحاكمة.كما وطالبت نيابة الجنايات الكبرى بإيقاع أشد العقوبات بحق المتهم.