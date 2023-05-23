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العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة العراقية،اليوم الثلاثاء، اختفاء مبلغ 120 مليار دينار عراقي (82.9 مليون دولار)، من إيرادات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة بابل (وسط).

وقالت الدائرة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، مساء الإثنين، إن المبلغ المفقود كان بالفترة بين سبتمبر/ أيلول 2017 حتى سبتمبر 2022.

وذكرت أن مجموع الإيرادات الكلي بلغ 305.3 مليارات دينار (210.5 ملايين دولار)، فيما بلغت المصاريف والنفقات كافة حسب الكشوفات التخمينية، نحو 185.1 مليار دينار (127.6 مليون دولار، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

وأضافت أن "أغلب المستندات تم إخفاؤها من قبل الموظفين المسؤولين.. تم التحرز على حاسبة مركز المعلومات التابع للشركة التي تحتوي الأرقام والإحصائيات الخاصة بالحسابات الختامية للسنوات المذكورة كافة".

ونهاية العام الماضي، أعلنت هيئة النزاهة العراقية (حكومية)، عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد "الكبرى" في البلاد.

وأوضحت العراق غني بثرواته النفطية، لكنه بين أكثر دول العالم معاناة جراء الفساد، حيث احتل المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد" لعام 2021.

وفي 2021 (أحدث بيانات متوفرة)، قالت هيئة النزاهة، إن هناك 11 ألفاً و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيرا، "متورطين بالفساد".

وقبل عامين أعلن العراق عن مبلغ 150 مليار دولار هُرب من صفقات الفساد إلى الخارج من عام 2003 وحتى 2020.

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