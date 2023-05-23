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اشتباكات متقطعة في الخرطوم رغم الهدنة المعلنة

اشتباكات متقطعة في الخرطوم رغم الهدنة المعلنة
اشتباكات السودان
رام الله - دنيا الوطن
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، اشتباكات متقطعة بين الجيش وقوات الدعم السريع رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وذكر شهود عيان للأناضول، أنهم سمعوا دوي إطلاق نار متقطع جنوب الخرطوم وشمالي بحري (شمال شرقي العاصمة) بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين الطرفين حيز التنفيذ مساء الاثنين الساعة (19:45 ت.غ).

ووفق الشهود، سمع دوي مدافع وتحليق للطيران الحربي في ضواحي الخرطوم الجنوبية، كما أفاد آخرون برؤية سحب دخان تعلو منطقة بحري، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

ومساء الاثنين، دخل اتفاق وقف إطلاق النار المستمر لأسبوع، حيز التنفيذ، وسط إطلاق نار متقطع وتمركز قوات "الدعم السريع" في أماكن سيطرتها في عدد من شوارع العاصمة.

والأحد، أعلنت السعودية والولايات المتحدة دخول هدنة جديدة في السودان حيز التنفيذ مساء الاثنين على أن تستمر لمدة أسبوع، فضلا عن استمرار محادثات طرفي النزاع في جدة في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل النزاع بالحوار.

ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تشمل العاصمة الخرطوم ومدن أخرى شمال وغرب البلاد.

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