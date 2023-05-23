هيئة الأسرى: الأسير مجد عمارنة وابنيه مجاهد وأحمد

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، تفاصيل الوضع الصحي والاعتقال التعسفي للأسير مجد عمارنة وابنيه مجاهد وأحمد المتواجدين في سجن النقب، بعد زيارة محامية الهيئة فادي عبيدات لهم للاطمئنان على وضعهم.وقالت الهيئة أن الأسير مجد عمارنة- عز الدين- ( 52 عاما) من جنين، خاض إضرابا عن الطعام من تاريخ 23/04/2023 حتى تاريخ 04/05/2023 لمدة 12 يوما، وتم الاتفاق على فك الإضراب مقابل أن يتم تحديد سقف لاعتقاله الإداري، وتقديمالعلاج لابنه مجاهد المعتقل معه بنفس القسم الى جانب ابنه الآخر احمد، والذي تم تحويله الى الاعتقال الإداري بحجة وجود ملف سري، حيث تم تمديده ثلاثة مرات كل مرة أربعة اشهر، وينتهي التمديد الحالي بتاريخ 15/08/2023 .ويعاني مجاهد (21 عاما) والمحكوم لمدة عامين، من تشنجات بالوجه والكتفين والرجلين واليدين و انتفاخ بالشفتين وانزياح بالفم نتيجة إعطائه أربعة ابر بنج عندما راجع عيادة الاسنان.وراجع العيادة عدة مرات، إلا أن ادارة السجن أخلت بالاتفاق المتعلق بفك الاضراب مع والده، و لم يقدم لمجاهد أي علاج واليوم أصبح يعاني من حالة عصبية وتشتت ونسيان وعدم تركيز، ووضعه الصحي آخذ بالتدهور بشكل سريع.وأضاف محامي الهيئة، أن الأسير مجد عمارنة ضرير ويعاني من مشاكل بالمعدة والقولون العصبي والضغط ، كما تم تحويله الى الاعتقال الإداري بحجة وجود ملف سري وتمديده ثلاثة مرات لمدة ستة أشهر، حيث ينتهي التمديد الحالي بتاريخ 18/06/2023، ومؤخرا أعطت المحكمة الإسرائيلية العليا موافقتها على تمديده للمرة الرابعة لمدة أربعة أشهر إضافية .