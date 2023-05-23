شؤون فلسطينية

صور: انطلاق المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين بالضفة وغزة

صور: انطلاق المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين بالضفة وغزة
انطلاق المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين بالضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، "مؤتمر الشهيدة شيرين أبو عاقلة"، في قاعات الهلال الأحمر الفلسطيني بالتزامن بين الضفة وغزة.

واستهل المؤتمر الذي حضره أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، والمجلس الثوري، وقيادات وطنية، ووزراء، ومثلون عن فصائل العمل الوطني، وشخصيات رسمية واعتبارية، وكتاب ومثقفون، وممثلون عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، والاتحاد الدولي للصحفيين، وصحفيون عرب وأجانب، بالنشيد الوطني الفلسطيني، والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، قبل أن يعلن نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر عن اكتمال النصاب القانوني للمؤتمر، بحضور 1974 من غزة والضفة.




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