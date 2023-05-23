حماس تعقب على هدم منزل ذوي الشهيد الخواجا

رام الله - دنيا الوطناعتبرت حركة حماس أنّ هدم الاحتلال منزل ذوي الشهيد المعتز بالله الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله صباح اليوم جريمة تؤكد عجزه عن وقف ثورة شعبنا في الميدان.وشددت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء على أن الاحتلال لن يفلح في زعزعة إيمان شعبنا بالمقاومة وإرادته في الدفاع عن أرضه ومقدساته وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.وقالت: "إنّ شعبنا الذي احتضن المقاومين سيواصل تضميد جراح عائلاتهم وبناء ما يهدمه الاحتلال المجرم، وسيواصل انتصاره للقدس والأقصى بتصعيد المقاومة وعملياتها، والثأر لدماء الشهداء، والوفاء لتضحيات عائلاتهم، والسير قدماً حتى التخلّص من الاحتلال الفاشي".وفجرت قوات الاحتلال، فجر اليوم، منزل منفذ عملية "ديزنغوف" الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غرب رام الله بعشرات الآليات، اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة أصيب خلالها عدد من المواطنين.وحاصرت قوات الاحتلال منزل الشهيد الخواجا قبل تفجيره، وأجبرت سكان المنازل المجاورة على إخلائها.