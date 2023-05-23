غزة: اللجنة القانونية بالتشريعي تناقش مشاريع قوانين تمهيداً لإقرارها

رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اجتماعًاً؛ لمناقشة عدد من مشاريع القوانين التي تهم المجتمع الفلسطيني تمهيداً لإقرارها.جاء ذلك، بحضور رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب مشير المصري، وعضوي اللجنة النائب مروان أبو راس، والنائب يونس الأسطل.وناقشت اللجنة مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، وأوصت بعرض المذكرتين على جلسة المجلس القادمة.واطلعت اللجنة على تقرير القراءة الأولى المقدم لمشروع قانون تصفية التركات، ومشروع قانون المسؤولية الطبية، وأوصت بإدراجهما على جدول أعمال المجلس التشريعي.كما اطلعت اللجنة على تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية الواردة إلى اللجنة، وكذلك التقارير الشهرية للمؤسسات القضائية والحكومية، وناقشت بعض القضايا الواردة فيها.