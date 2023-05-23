البرغوثي يخاطب مؤتمر نقابات كيبك الكندية وقرار بمقاطعة إسرائيل





وشرح البرغوثي في الكلمة مخاطر وجرائم الاحتلال ونظام "أبرتهايد" الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني التي فاقت ما قام به نظام "أبرتهايد" في جنوب أفريقيا.





وأكد تصميم الشعب الفلسطيني على مواصلة نضاله لتحقيق الحرية والكرامة وتقرير المصير.





و دعا البرغوثي النقابات الكندية لإسناد النضال العادل للشعب الفلسطيني وفرض العقوبات على الاحتلال الفاشي.



وصوت المؤتمر في ختام الكلمة بالإجماع على فرض المقاطعة على المنظومة الإسرائيلية بما في ذلك على جميع الشركات التي تتعامل او تستثمر في المستعمرات الاستيطانية، وشكر البرغوثي أعضاء و قيادة النقابات على قرارها الذي يعبر عن مبدأ التضامن الأممي في عملها.



والتقى البرغوثي خلال زيارته القصيرة بمسؤولي الخارجية الكندية في أوتاوا وبأعضاء البرلمان من الحزب الليبرالي الحاكم والحزب الوطني الديموقراطي وناقش معهم عملية التقييم التي سيجريها البرلمان الكندي لأوضاع الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعاهم إلى زيارة فلسطين للاطلاع بأنفسهم على مخاطر نظام الاحتلال و "أبرتهايد" الإسرائيلي.



وتحدث البرغوثي في مدينة مونتريال في ثلاث ندوات في مؤتمر الحركات التقدمية البديلة أكد فيها على الترابط الوثيق بين النضال التقدمي العالمي و التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني باعتبار قضية فلسطين قضية الإنسانية الأولى في عصرنا كما قال نيلسون مانديلا.



وشارك البرغوثي في مؤتمر جامع لتعزيز حركة المقاطعة و فرض العقوبات وسحب الاستثمارات (BDS)، وشرح أهمية توسيعها لدورها الحاسم في تغيير ميزان القوى اصالح الشعب الفلسطيني.



والتقى البرغوثي في ختام زيارته بالجالية الفلسطينية والعربية في مونتريال في ندوة شاملة و بحضور جماهيري كبير حول الوضع الفلسطيني وسبل تعزيز النضال الوطني ووحدة الشعب، الفلسطيني، وكيفية تفعيل دور الجاليات وخاصة الشباب في دعم صمود الشعب الفلسطيني ووحدة نضاله والترويج لروايته وتعزيز التضامن الدولي مع قضيته العادلة.







رام الله - دنيا الوطنألقى د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية كلمة أمام حوالي 2000 مندوب في مؤتمر نقابات عمال كيبك الكندية في مونتريال.