دعوة لنتنياهو وهرتسوغ لزيارة الإمارات في نوفمبر المقبل





ووفق الصحيفة، فإنه تم توجيه الدعوة من قبل السفير الإماراتي في إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، لكنه لم يعرف بعد أيهما سيكون الشخص الذي سيأتي إلى المؤتمر لتمثيل إسرائيل.



وخطط نتنياهو لزيارة الإمارات بعد فترة وجيزة من أداء الحكومة لليمين الدستوري، لكنه تم تأجيل الزيارة إلى موعد غير معروف، بعد اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، في الأسبوع الأول من ولاية الحكومة.





وبصرف النظر عن الانتقاد العلني للإمارات فيما يتعلق بالحرم القدسي والصراع مع الفلسطينيين، فإن خوفهم من تفاقم التوترات مع إيران تسبب أيضًا في تأجيل الزيارة، كما ذكرت الصحيفة.





وفي حال حضر نتنياهو مؤتمر المناخ، فستكون زيارته هي الأولى للإمارات كرئيس للوزراء. ومع ذلك، فإن الدعوة إلى المؤتمر، الذي سيحضره قادة من جميع أنحاء العالم، تختلف اختلافًا جوهريًا عن ترتيب زيارة سياسية منفصلة لرئيس وزراء إسرائيل.



وزار هرتسوغ الإمارات في العام الماضي، في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي، بعد توقيع اتفاق التطبيع.





كما زار نفتالي بينت الإمارات مرتين كرئيس للوزراء، خلال فترة ولايته التي استمرت عامًا واحدًا، وقام بزيارة أخرى كرئيس وزراء سابق قبل حوالي شهرين.



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهت دعوة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو والرئيس، يتسحاق هرتسوغ، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.