الانتخابات التركية.. مرشح رئاسي منسحب يدعم أردوغان في الجولة الثانية

وكان أوغان، أعلن دعمه للرئيس أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تعقد.كما أعلن الرئيس التركي، خلال حديث مطول لقناة (تي أر تي خبر) التركية، أن أنقرة تعمل على إعداد خطة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال: "لم تكن هناك أي مفاوضات بيني وبين السيد سنان أوغان. والمعارضة تحاول دائما التكهن بمثل هذه الأشياء. لم يكن هناك شرط (الحصول على منصب في حكومة أردوغان الجديدة في حالة النجاح في الانتخابات)"، وفق ما نقل موقع قناة (العربية).

وأضاف: "القضية تتعلق بإنشاء وزارة حالات الطوارئ.. لدينا AFAD، لكنها ليست وزارة. هذه قضية يمكن النظر فيها. ويمكن التأكيد عليها من حيث المبدأ. يمكن أن تأتي على جدول الأعمال ليس مثل AFAD، ولكن كوزارة. يمكننا إنشاؤها".





وحول اللاجئين، قال أردوغان إنه "في الوقت القريب سيتم وضع خارطة الطريق لعودة اللاجئين، وسيتم تحليل متى سيكون من الممكن ضمان عودتهم".



