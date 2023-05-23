دولي

الانتخابات التركية.. مرشح رئاسي منسحب يدعم أردوغان في الجولة الثانية

الانتخابات التركية.. مرشح رئاسي منسحب يدعم أردوغان في الجولة الثانية
الرئيس التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
بعد إعلانه تأييد ترشيحه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 آيار/مايو، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لم يساوم مرشح الرئاسة المنسحب، سنان أوغان.

وكان أوغان، أعلن دعمه للرئيس أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تعقد.

كما أعلن الرئيس التركي، خلال حديث مطول لقناة (تي أر تي خبر) التركية، أن أنقرة تعمل على إعداد خطة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال: "لم تكن هناك أي مفاوضات بيني وبين السيد سنان أوغان. والمعارضة تحاول دائما التكهن بمثل هذه الأشياء. لم يكن هناك شرط (الحصول على منصب في حكومة أردوغان الجديدة في حالة النجاح في الانتخابات)"، وفق ما نقل موقع قناة (العربية).

وأضاف: "القضية تتعلق بإنشاء وزارة حالات الطوارئ.. لدينا AFAD، لكنها ليست وزارة. هذه قضية يمكن النظر فيها. ويمكن التأكيد عليها من حيث المبدأ. يمكن أن تأتي على جدول الأعمال ليس مثل AFAD، ولكن كوزارة. يمكننا إنشاؤها".

وحول اللاجئين، قال أردوغان إنه "في الوقت القريب سيتم وضع خارطة الطريق لعودة اللاجئين، وسيتم تحليل متى سيكون من الممكن ضمان عودتهم".

وأشار إلى أن 450 ألف لاجئي سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا، مضيفا أن هناك خطة لعودة مليون لاجئ إلى شمال سوريا.

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