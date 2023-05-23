اتفاق ينهي أزمة الميزانية بين نتنياهو وبن غفير.. ولبيد يعقب

رام الله - دنيا الوطنتوصّل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، إلى تسوية للخلافات حول الميزانية العامة للدولة مع حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يرأسه وزير الأمن القوميّ، إيتمار بن غفير، بشأن المبالغ التي يطالب الأخير بها كميزانية لوزارة النقب والجليل.وبموجب الاتفاق بين الطرفين، سيحصل حزب "عوتسما يهوديت" على مبلغ إضافيّ قدره 250 مليون شيكل، من فائض ميزانيات الوزارات الأخرى، بحسب ما نقل موقع (عرب 48).وكان بن غفير قد طالب بمبالغ أعلى بكثير من تلك التي حصل عليها، إذ بلغت الميزانية المقررة من قبله لوزارة النقب والجليل في الأصل، 450 مليون شيكل لمدة عامين فقط، بواقع 225 مليون شيكل لكل عامّ منهما، بالإضافة إلى مطالبة "عوتسما يهوديت" بإضافة 800 مليون شيكل، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني ("واينت").وفي تعقيب على التوصل لاتفاق مع "ليكود"، الحزب الذي يرأسه نتنياهو، قال بن غفير، إن "إضافة الميزانية خبر مهمّ لسكان النقب والجليل"، مشيرا إلى أنها "ستمكِّن من ربط سكان النقب والجليل بالمركز، وتقليص الفجوات، كما وعدنا في الانتخابات".وأضاف بن غفير: "قلنا وكررنا أنه لا يمكن التمييز ضدّ سكّان النقب والجليل، وأنا سعيد لأننا أصررنا على هذه المبادئ".من جانبه، قال وزير النقب والجليل في حكومة الاحتلال، يتسحاك فسرلوف، إنه "يوم مهم للنقب والجليل، فالزيادة في الميزانية ستسمح لنا بإضافة العديد من البرامج المتنوعة لسكان النقب والجليل، وكما وعدنا، فإن تطوير النقب والجليل على رأس أولوياتنا".من جانبه، عقّب رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، في مقابلة أُجريت معه، مساء الإثنين، عبر (القناة 13)، على رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة منذ نيسان/ أبريل 2022، بالإضافة إلى تعقيبه على الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير، والذي أُعلن لاحقا.وقال لبيد إن "المحافظ (محافظ البنك المركزي الإسرائيلي) يقوم بعمله، لقد رأيت أشخاصًا من الائتلاف، اقترحوا اليوم محاكمته، لأنهم عادة ما يحاكمون الأشخاص الذين يقومون بعملهم، إنه يقوم بعمله في مواجهة التضخم".وفي معرض إجابته عمّا إذا كانت هناك نقطة إيجابية يمكن أن يشير إليها في الميزانية المقبلة، أكمل لبيد القول: "أخشى أنني لم أجدها، هناك بعض البرامج التي استمرّت من وقتنا، وهذه ميزانية ليس فيها بُشرى، كل ما فيها هو توزيع أموال كثيرة على الأحزاب والمقرّبين، وهو ما يفكِّك الاقتصاد الإسرائيلي من الداخل".