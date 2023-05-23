دولي

أميركا تحذر: سنحاسب من ينتهك وقف إطلاق النار بالسودان

أميركا تحذر: سنحاسب من ينتهك وقف إطلاق النار بالسودان
بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده ستحاسب من ينتهك وقف إطلاق النار في السودان من خلال عقوبات ستفرضها ووسائل أخرى متاحة.

وكتب بلينكن على (تويتر): "لقد وقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة أول وقف لإطلاق النار منذ بدء النزاع، لقد حان الوقت لإسكات المدافع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، أناشد كلا الجانبين التمسك بهذا الاتفاق.. أنظار العالم تراقب".

وسبق أن ناشد بلينكن، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التمسك بالاتفاق الذي جرى توقيعه، السبت، في جدة، والذي ينص على وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام.

ووقعت القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، على اتفاق وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد، بعد انقضاء فترة 48 ساعة، حيث ستتوقف العمليات القتالية وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

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