الاحتلال يفجّر منزل الشهيد معتز الخواجا غرب رام الله وسط مواجهات

ونفذ الشهيد المعتز بالله الخواجا العملية، بعد ساعات من جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع بجنين.













رام الله - دنيا الوطنفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل منفذ عملية "ديزنغوف" الشهيد السامي معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غرب رام الله بعشرات الآليات، اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة أصيب خلالها عدد من المواطنين.وحاصرت قوات الاحتلال منزل الشهيد الخواجا قبل تفجيره، وأجبرت سكان المنازل المجاورة على إخلائها.وناشدت سماعات المساجد في نعلين المواطنين التوجه إلى منزل الشهيد معتز الخواجا.وفور تفجير المنزل، صدحت أصوات التكبيرات من والد الشهيد معتز الخواجا.والشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله، منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب في 9 مارس الماضي التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.