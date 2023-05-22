الاحتلال يحكم بالسجن لمدة عام على الشاب عبد الحافظ عوضات من أريحا

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة الاحتلال حكماً على الأسير عبد الحافظ عوضات من مخيم عقبة جبر في أريحا بالسّجن لمدة عام.والشاب عبد الحافظ هو شقيق الشهيدين إبراهيم ورأفت عوضات، اللذين "ارتقيا" بعد اشتباك مع قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر.وتعتقل قوات الاحتلال والد الشهداء، وائل عوضات (52 عامًا)، إدارياً منذ 27 آذار/ مارس الماضي.واستشهد الشقيقان رأفت وائل عوضات 21 عاماً، وإبراهيم 28 عاماً، يوم الاثنين 6/2/2023، برفقة عدد من مجاهدي القسام خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر.