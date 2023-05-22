شؤون فلسطينية

النائب القرعاوي: جرائم الاحتلال وسيل الدماء لن يوهن من عزم شعبنا ومقاومته

رام الله - دنيا الوطن
قال النائب فتحي القرعاوي، إن الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه ويقاوم المحتل، لكنه لن يغفر لكل من قصر في نصرته، مؤكدا أن جرائم الاحتلال وسيل الدماء لن يوهن من عزم شعبنا ومقاومته.

وأضاف: "ليس هناك ما يردع الاحتلال عن تغوله على الدم الفلسطيني بالضفة الغربية، وممارسة جرائمه الوحشية".

وبين أن على الحكومات والشعوب العربية أن تساند الشعب الفلسطيني في معركته المستمرة ضد الاحتلال الصهيوني.

واستشهد فجر اليوم الاثنين ثلاثة شبان إثر إصابتهم برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة في نابلس.

وقالت مصادر طبية إن الشهداء هم محمد بلال أبو زيتون، والمطارد فتحي أبو رزق، وعبد الله أبو حمدان.

والشهيد فتحي أبو رزق، هو شقيق حاتم أبو رزق الذي قضى خلال محاولة اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة عام 2020.

واقتحم ما يسمى وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف "ايتمار بن غفير"، أمس الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وضمن انتهاكاتها المستمرة بحق الأقصى، عقدت حكومة الاحتلال اجتماعها الأسبوعي في نفق أسفل المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ عام 2017.

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