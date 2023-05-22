إطلاق نار يستهدف مركبة للمستوطنين جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء الاثنين، تعرض مركبة للمستوطنين لإطلاق نار قرب بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.وتعرضت مركبة المستوطنين لأضرار بعد إصابتها بعيارين ناريين، فيما هرعت قوات عسكرية من جيش الاحتلال إلى مكان عملية إطلاق النار، وشرعت بعمليات تمشيط.جاء ذلك بعد ساعات من تصدي فلسطينيين في مخيم بلاطة لاقتحام قوات الاحتلال، واستهدافهم بصليات من الرصاص وعبوات محلية الصنع.واستشهد خلال الاقتحام ثلاثة شبان، هم محمد بلال أبو زيتون، والمطارد فتحي أبو رزق، وعبد الله أبو حمدان، إلى جانب عدد من الإصابات وصفت بعضها بالخطيرة.يشار إلى أنّ العمليات في الضفة الغربية تشهد تصاعداً كبيراً، فقد أصيب أمس جندي إسرائيلي في بلدة حوارة، إثر عملية دهس.