الرئيس عباس يمنح مدير عام منظمة العمل العربية وسام نجمة الاستحقاق والتميز

منح الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري وسام نجمة الاستحقاق والتميز من وسام دولة فلسطين، تقديرا وتكريما لدوره الرائد والمتميز في دعم قضايا قطاع العمل والعمال في الوطن العربي، خاصة في فلسطين، وتثمينا لدوره الفاعل في نصرة الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع لنيل حريته واستقلاله.







ونيابة عن الرئيس محمود عباس، سلم وزير العمل نصري أبو جيش، المطيري الوسام، وذلك خلال أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، التي انطلقت اليوم في القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومشاركة عدد من وزراء العمل وممثلي الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة، ووفد رفيع المستوى من وزارة العمل والنقابات العمالية بفلسطين.

رام الله - دنيا الوطنوقال الوزير أبو جيش إن تكريم الفارس العروبي المطيري اليوم جاء نظير ما قدمه من دعم ومساندة لقطاع العمال بفلسطين في كافة المحافل العربية والدولية، بالإضافة إلى دوره الكبير لإنجاح اجتماع دعم التشغيل ودعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الذي عقد في الأردن.وأضاف أن وسام الاستحقاق والتميز هو وسام دولي من الأوسمة الرفيعة الأولى التي يمنحها الرئيس محمود عباس، وتقدم إلى الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب ولمن يقدم خدمات مميزة وداعمة لفلسطين.من جانبه، أعرب المطيري عن تقديره الكبير للرئيس محمود عباس لمنحه هذا الوسام الرفيع، وقال: "إنه لشرف عظيم لي أن أحظى بهذا التكريم".وأضاف: "ما قدمته وما سعيت له منذ استلامي منصبي مديرا عاما لمنظمة العمل العربية ليس إلا واجبا قوميا ولزاما علي وعلى كل عربي تتاح له هذه الفرصة، وأشكر الله أنه مكنني من خلال موقعي أن أساهم بالقدر اليسير في تضميد الجراح النازفة ورفع القليل من الظلم عن عمال وشعب فلسطين والعمل على حشد التضامن الدولي لنصرة شعب محاصر سلبه المحتل أرضه ومقدساته، في محاولات بائسة لطمس هويته والعبث بتاريخه".