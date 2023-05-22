غالانت: قادرون على تكرار الهجوم ضد قيادات الجهاد بغزة في ساحات أخرى

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر أمني بجامعة رايشمان، حيث أشار غالانت إلى أن قواته تمكنت من مفاجأة حركة الجهاد الإسلامي خلال العملية الأخيرة، حسب قوله.







رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء الإثنين، إن "قواته قادرة على تكرار الهجوم الذي نفذته بغزة ضد قيادات الجهاد الإسلامي في ساحات أخرى".واتهم إيران بأنها تعمل على تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحاول ترسيخ وكلاء لها عند الحدود الشمالية والجنوبية وغيرها لمهاجمة إسرائيل، حسبما نقلت صحيفة (القدس) المحلية.كما اتهمها، بأنها توسع من نفوذها في البحر المتوسط وغيره، وتستعين بالسفن المدنية التي تحولها لعسكرية من أجل مهاجمة إسرائيل.