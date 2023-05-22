أبو عمرو يلتقي وفداً من الاتحاد الدولي للصحفيين

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، مساء اليوم الإثنين، وفدا من الاتحاد الدولي للصحفيين، برئاسة دومينيك برادلييه، وبحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر.وضم الوفد عددا من الصحفيين من مختلف دول العالم، حضروا للمشاركة في المؤتمر العام لنقابة الصحافيين غدا الثلاثاء.واستعرض أبو عمرو، خلال اللقاء الذي جرى في مقر منظمة التحرير بمدينة رام الله، الوضع السياسي الحالي، والأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية، والجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.وفي نهاية اللقاء، أجاب أبو عمرو عن أسئلة الحضور.