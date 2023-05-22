شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم سبعة مساكن ومنشآت في منطقة أم الجمال

الاحتلال يخطر بهدم سبعة مساكن ومنشآت في منطقة أم الجمال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم 7 مساكن ومنشآت وحظائر ماشية في منطقة أم الجمال، بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال أخطر بهدم مساكن ومنشآت، تعود للمواطنين: محمود كعابنة، وعادل محمد عوض، وسليمان محمد كعابنة، وفاطمة نصار كعابنة، وأكرم محمود كعابنة، وعز الدين محمود كعابنة، وعبير عوض كعابنة.

وأضاف بشارات أن الإخطارات استندت إلى القرار العسكري رقم 1797، الذي يتيح للاحتلال الهدم خلال 96 ساعة.

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