الاحتلال يخطر بهدم سبعة مساكن ومنشآت في منطقة أم الجمال

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم 7 مساكن ومنشآت وحظائر ماشية في منطقة أم الجمال، بالأغوار الشمالية.







وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال أخطر بهدم مساكن ومنشآت، تعود للمواطنين: محمود كعابنة، وعادل محمد عوض، وسليمان محمد كعابنة، وفاطمة نصار كعابنة، وأكرم محمود كعابنة، وعز الدين محمود كعابنة، وعبير عوض كعابنة.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف بشارات أن الإخطارات استندت إلى القرار العسكري رقم 1797، الذي يتيح للاحتلال الهدم خلال 96 ساعة.