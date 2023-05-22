غزة: الضمير تنفذ زيارة تفقدية لمركز إصلاح وتأهيل الوسطى

رام الله - دنيا الوطننفذت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الاثنين الموافق 22/05/2023 زيارة تفقدية لمركز إصلاح وتأهيل الوسطى في دير البلح وسط قطاع غزة، وضم الوفد كلاً من المحامي محمد البردويل والمحامي فادي أبو غنيمة، وذلك للاطلاع على أوضاع النزلاء وإجراءات التعامل معهم والاحتياجات التي يتم توفيرها.اجتمع الوفد مع مدير المركز المقدم اياد الهباش وعدد من الضباط العاملين في المركز، حيث بحث الطرفان أوضاع النزلاء والمعيقات والتحديات التي تواجه إدارة المركز والاجراءات التي تتخذها إدارة المركز وأليات التعامل مع شكاوى النزلاء.وقد تجول الوفد داخل غرف المركز وتعرفوا على أوضاع النزلاء بداخلها والمعاملة التي يتلقونها من عناصر الشرطة والاستماع لمشاكل وملاحظات النزلاء، وتقديم الاستشارات القانونية لهم.وفي ختام الزيارة شكرت الضمير إدارة المركز على حسن الاستقبال وأكد الطرفان على استمرارية التعاون والتنسيق من أجل ارساء مبدأ سيادة القانون.