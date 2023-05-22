فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ 49 لمنظمة العمل العربية

شاركت دولة فلسطين، اليوم الإثنين، في أعمال الدورة الـ49 لمنظمة العمل العربية، التي تعقد في العاصمة المصرية القاهرة برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبرئاسة الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد أحمدو.







وترأس وفد دولة فلسطين في المؤتمر وزير العمل نصري أبو جيش، وضم الوفد عددا من رؤساء وممثلي اتحادات النقابات العمالية بفلسطين.

رام الله - دنيا الوطنويشارك في المؤتمر عدد من وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية عربية، من 22 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء المعتمدين لدى مصر، لبحث عدد من ملفات تخص قضايا العمل والعمال في المنطقة العربية.واستعرض الوزير أبو جيش، آخر المستجدات السياسية في فلسطين والإنتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها العمال في فلسطين، داعيا إلى ضرورة دعم العمال، من خلال إيجاد برامج تشغيل عاجلة في فلسطين .بدوره، قال مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري "إن فلسطين حاضرة دائما في ضميرنا متربعة على عرش قلوبنا، فنحن بالفطرة فلسطينيو الانتماء والهوى".واضاف: "نحن مطالبون اليوم بإدانة جرائم الاحتلال والممارسات الهادفة لطمس عمق جذور الهوية الفلسطينية، والتعاون الكامل مع عمال وشعب فلسطين ودعم صمودهم إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل، وحقهم المشروع في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف".وتابع المطيري:" ها هي القدس والمسجد الأقصى، وغزة، ونابلس، وجنين، تستجدي فينا عروبتنا وانتمائنا، فلا يمكننا أن نتغاضى عن التصعيد العسكري الأخير للاحتلال واستهدافه الأحياء السكنية بعد حصارها مع عودة الاغتيالات الممنهجة، ولا يمكننا تناسي مشاهد القتل والدمار والحزن في أعين الأطفال الأبرياء أمام ركام منازلهم".وقال إن منظمة العمل العربية عقدت بالتعاون مع وزارة العمل الفلسطينية، ومنظمة العمل الدولية، في الأردن خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، اجتماعا لشركاء الدعم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل، وكان من أهم مخرجات الاجتماع إعلان عمان وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من الدول والمنظمات الدولية، بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بفلسطين، داعيا الدول العربية إلى تقديم الدعم المالي لسد الفجوة التمويلية لهذه الاستراتيجية.وأضاف: يتضمن جدول أعمال مؤتمرنا اليوم تقرير مجلس الإدارة عن دورتين متتاليتين، والأنشطة والفعاليات التي قامت المنظمة بتنفيذها، لصالح أطراف الإنتاج الثلاثة خلال 2022- 2023، واستعراض تقرير حول الإعداد والتحضير لأعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي (حزيران/ يونيو 2023)".وأشار إلى أن مجلس الإدارة قام بدراسة تقريرين حول أوضاع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والانتهاكات التي تعرض لها أطراف الإنتاج في فلسطين، جراء الممارسات الإسرائيلية، التي تمثل اعتداء صارخا على القانون الدولي، ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدا إدانته للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.كما أكد عدد من وزراء العمل العرب ضرورة دعم العامل الفلسطيني، في ظل الجرائم الإسرائيلية الممنهجة الهادفة للسيطرة على حقوقه الوطنية الثابتة .