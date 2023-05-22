الأغوار: الاحتلال يخطر بإخلاء أربع عائلات من حمصة الفوقا

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بإخلاء أربع عائلات فلسطينية من حمصة الفوقا، بالأغوار الشمالية.







وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال أخطر بإخلاء أربع عائلات في الثالث والعشرين، والحادي والثلاثين من الشهر الحالي، إضافة إلى الثالث عشر من الشهر المقبل، من السادسة مساء، حتى التاسعة من صباح اليوم التالي، مضيفا أن العائلات تضم عشرات المواطنين من بينهم أطفال ونساء.

رام الله - دنيا الوطنويُخلي الاحتلال سنويا عشرات العائلات الفلسطينية من مساكنها في الأغوار الشمالية بالقوة، بحجة التدريبات العسكرية، ويبقى المواطنون في العراء دون مأوى.