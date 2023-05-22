أبو كويك: دماء الشهداء ستبقى نوراً يضيء لنا طريق العودة والتحرير

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ حسين أبو كويك، أن دماء الشهداء ستبقى نوراً يضيء لنا طريق الحق والعودة والتحرير، وذلك في أعقاب ارتقاء ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس.وقال أبو كويك إنّ "شلال الدم النازف من جرحنا بارتقاء خيرة أبنائنا شهداء إلى عليين، لن يوقف طريقنا على درب الحق والعودة والتحرير، بل سيبقى هذا الدم الطاهر نوراً يضيء لنا ولأجيالنا الطريق".وتابع قائلاً: "دماء الشهداء سترسم لنا خطوط المستقبل الناجز، ولن تقف خيولنا إلا على أبواب القدس بإذن الله".واستشهد فجر اليوم الشبان، محمد بلال أبو زيتون، والمطارد فتحي أبو رزق، وعبد الله أبو حمدان، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة.