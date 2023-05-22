الأوقاف تنشر إعلانًا هامًا حول حج البدل للعام 2023

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الاثنين، أنه يتعذّر العمل بنظام حج البدل عن الغير لهذا الموسم 1444هـ/ 2023م، وذلك بعد التواصل مع الجهات الرسمية العاملة في هذا المجال، والتي أفادت بصعوبة إجراء حج البدل؛ بسبب فرض اشتراطات محدّدة للعمل في هذا المجالوأكدت وزارة الأوقاف إيقاف العمل في مجال حج البدل عن الغير لهذا العام 1444هـ/2023م.وقالت الوزارة: التزامًا بالتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص نحذّر المواطنين كافة من التعاطي مع أي إعلانات أو أي جهة بهذا الخصوص، وضرورة مراجعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فورًا، ونؤكد أن أي جهة تخالف هذا القرار تقع تحت طائلة المسؤولية.