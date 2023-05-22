رواجبة يطلع ممثل كندا على واقع محافظة قلقيلية

أطلع محافظ قلقيلية رافع رواجبة، اليوم الإثنين، ممثل كندا لدى دولة فلسطين السفير دافيد داسيلفا، على واقع المحافظة وما تعانيه بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.







وبين رواجبة، خلال لقائه السفير داسيلفا والوفد المرافق، أن جدار الفصل والتوسع العنصري خنق أهالي المحافظة والتهم ما يقارب 36 ألف دونم من أراضيهم التي أصبحت داخل الجدار، ولا يستطيعون الوصول إليها، إضافة للاستيطان والحواجز العسكرية اليومية وحملات الاعتقالات والمداهمات.

رام الله - دنيا الوطنبدوره، أكد السفير سيلفا حرصه على نقل مشاهداته إلى الحكومة الكندية، متمنيا أن يحل السلام في المنطقة.وقام المحافظ وأعضاء الوفد بجولة على عدة مقاطع من جدار الفصل والتوسع العنصري، أطلعهم خلالها على آثاره الكارثية.