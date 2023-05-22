دولي

للمرة العاشرة.. بنك إسرائيل المركزي يرفع سعر الفائدة

للمرة العاشرة.. بنك إسرائيل المركزي يرفع سعر الفائدة
بنك إسرائيل المركزي
رام الله - دنيا الوطن
اتخذ بنك إسرائيل المركزي، مساء يوم الإثنين، قرارًا برفع سعر الفائدة، بحيث يعتبر ذلك للمرة العاشرة منذ عام واحد. 

وقررت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل المركزي، رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة منذ نيسان/ أبريل 2022، وذلك بنسبة 0.25% (25 نقطة أساس) لتصل إلى 4.75%.

في حين، بلغ سعر الفائدة الأساسية البنكية (البرايم) 6.25% في السنة، وإلى جانب الإضافات الأخرى، فإن الفائدة على الديون البنكية ستتجاوز 10% سنويًا.

ويأتي ذلك في أعقاب توقعات الاقتصاد الكلي الصادرة عن كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، والتي دلّت على توجه نحو انكماش في الدخل والنمو الاقتصادي في إسرائيل.

كما يأتي ذلك في ظل معطيات التضخم الأخيرة التي جاءت مرتفعة عن التوقعات، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل، بنسبة 0.8% في نيسان/ أبريل الماضي، خلافا للتوقعات بأنه سيرتفع بنسبة 0.4% فقط.

ورغم إصرار اللجنة النقدية في بنك إسرائيل على اتباع إستراتيجية رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم، سجل التضخم مستوات مرتفعة في نيسان/ أبريل الماضي وظل عند 5%، بحسب دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل.

وفي أعقاب الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة، أشارت التقديرات إلى زيادة متوقعة في السداد الشهري لمتوسط ​​الرهن العقاري بمقدار 1150 شيكل على الأقل.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، سُجلت زيادات ملحوظة في أسعار الخضروات والفواكه الطازجة، بنسبة 4%، فيما ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 2.5%.

كما ارتفعت أسعار الإسكان بنسبة 0.5%، وكذلك أسعار الغذاء (المواد الغذائية دون شمل الخضار والفواكه) التي ارتفعت بنسبة 0.4%.

وارتفعت كذلك أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.9%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأنشطة الثقافية والترفيهية بنسبة 1.8%.

وارتفعت في الشهر ذاته، تكاليف وأسعار السفر إلى خارج البلاد، وفي رحلات داخلية فيها؛ بنسبة 8.8%، كما ارتفع سعر السفر في سيارات الأجرة بنسبة 5.8%.

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