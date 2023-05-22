دولي

إعلام إسرائيلي: سموتريتش تعرّض للتجاهل من نظيره الفرنسي ومسؤولين آخرين

إعلام إسرائيلي: سموتريتش تعرّض للتجاهل من نظيره الفرنسي ومسؤولين آخرين
المتطرف سموتريتش
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، أن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، تجاهل محاولات نظيره الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاجتماع معه.

جاء ذلك على خلفية مشاركتهما في مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي سيعقد في باريس الشهر المقبل.

وبحسب موقع (واي نت) الإسرائيلي، فإن مجموعة من الشخصيات الفرنسية سواء من وزارة المالية أو الخارجية، وحتى بلدية باريس، تجاهلت طلب مكتب سموتريتش لتنسيق عقد لقاءات بينهم وبينه.

وأشار الموقع، إلى أن مكتب سموتريتش يبدو أنه حاول أيضًا عقد لقاءات مع مسؤولين آخرين من الدول المشاركة في المؤتمر، إلا أنه لم يتم التنسيق لذلك حتى الآن.

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