الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة مالية على "ميتا" لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنفرضت الهيئة الإيرلندية لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي، الإثنين، غرامة قياسية تبلغ 1.3 مليار دولار على شركة "ميتا"، لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات.وأوضحت اللجنة التي تتحرك نيابة عند الاتحاد الأوروبي أن الغرامة فرضت على شركة ميتا "لنقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لحكم قضائي سابق".وقالت اللجنة إن المجلس الأوروبي لحماية البيانات أمرها بتحصيل "غرامة إدارية تبلغ 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار)"، وفق ما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية، بحسب وكالة (الأناضول).فيما أعلنت شركة "ميتا" المالكة لعدة منصات أهمها (فيسبوك وانستغرام وواتس آب)، أنها ستطعن في القرار.