الاحتلال يواصل عزل الأسير رأفت ناصيف منذ اعتقاله قبل عام

رام الله - دنيا الوطنيواصل الاحتلال الإسرائيلي عزل الأسير القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف من طولكرم، منذ اعتقاله قبل نحو عام.واعتقل الاحتلال القيادي ناصيف (58 عاماً) في الثامن من يونيو الماضي 2022، بعد اقتحام منزله في طولكرم والعبث بمحتوياته.وبعد نحو أسبوع من اعتقاله حولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، ثم جددت له الاعتقال الإداري مرة أخرى لمدة 6 أشهر.وجاء اعتقال ناصيف الأخير بعد ستة أشهر فقط من الإفراج عنه بعد اعتقال إداري استمر 23 شهرا.