الجهاد الإسلامي تنعى شهداء نابلس وتؤكد أن المقاومة حاضرة للثأر

رام الله - دنيا الوطننعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا ثلة من شباب فلسطين الذين استشهوا خلال التصدي لعدوان قوات الاحتلال على مخيم بلاطة بنابلس.والشهداء هم: فتحي جهاد عبد السلام رزق، عبد الله يوسف محمد أبو حمدان ومحمد بلال محمد زيتون.وقالت الحركة: "إننا إذ نعزي عوائل الشهداء وأهلنا في نابلس جبل النار، لنؤكد أن جرائم العدو ستزيد من عزم شعبنا على مواصلة طريقه المعبد بدماء الشهداء على امتداد الأرض المباركة، وإن مقاومتنا حاضرة للثأر والانتقام لهذه الدماء الطاهرة".وأكملت: "نشيد بمقاومينا الشجعان الذين سطروا ملحمة بطولية، وتصدوا بكل بسالة وعنفوان لاقتحام العدو، وندعو إلى تصعيد العمل المقاوم، ليعلم المحتل المجرم أن دم الشهداء هو المحرك الأساس على طريق الحرية والخلاص".