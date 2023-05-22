التعاون الإسلامي تدين بشدة جريمة الاحتلال في نابلس

وحملت المنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد المستمر.





وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطندانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الجريمة النكراء التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، اليوم الإثنين، وأدت إلى سقوط ثلاثة شهداء وجرح عدد من المواطنين الفلسطينيين.واعتبرت أن ذلك يشكل امتداداً للجرائم والاعتداءات اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ويستدعي التحقيق والمساءلة.