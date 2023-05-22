شؤون فلسطينية

البرديني: وحدة القرار الفلسطيني بإجماع الفصائل كافة

البرديني: وحدة القرار الفلسطيني بإجماع الفصائل كافة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قال اللواء سليم البرديني، الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية: إن "الفصائل الفلسطينية أجمعت على وحدة القرار الفلسطيني واستقلاليته"، مؤكدا أن الفلسطينيين يدشنون لمرحلة جديدة قائمة على الشراكة السياسية.

جاءت تصريحاته خلال اجتماع قيادة الجبهة العربية الفلسطينية بمقرها بالمحافظة الوسطى بحضور جميل عاشور، عضو المكتب السياسي، أمين سر ساحة غزة.

وشدد البرديني في اتصال هاتفي،  على وحدانية وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، قائلا: "م.ت.ف هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا"، داعيا إلى التسريع بإنهاء الانقسام، وإتمام المصالحة، مؤكدا أن القوة في وحدتنا. 
 
من جهته، تحدث جميل عاشور، عضو المكتب السياسي للجبهة، عن الوضع السياسي الدولي والإقليمي، مبينا أن العالم متجه إلى رسم خريطة سياسية، وتشكيل تحالفات وتكتلات في المنطقة تحد من هيمنة القطب الواحد، معرجا على التصالحات التاريخية بين إيران والسعودية، وإيران وتركيا، ومصر وقطر.

ورحب بعودة سوريا إلى الحضن العربي، متطرقا إلى الوضع التنظيمي، ومشيدا بالمحافظة الوسطى.

بدوره، أشاد محمد أبو عريبان، عضو اللجنة المركزية، أمين سر المحافظة الوسطى، بالعمل التنظيمي بالمحافظة، مبينا أن كل شخص في موقع المسؤولية يبذل قصارى جهده لرفعة الجبهة، مؤكدا أن العمل التنظيمي يسير وفق خطة تراكمية.

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