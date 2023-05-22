شؤون فلسطينية

وزارة الثقافة تستنكر حجب أغانٍ فلسطينية وطنية عبر المنصات الرقمية

وزارة الثقافة تستنكر حجب أغانٍ فلسطينية وطنية عبر المنصات الرقمية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية قيام منصات رقمية عالمية بحذف أغنية" أنا دمي فلسطيني " للفنان الفلسطيني محمد عسّاف، الامر الذي اعتبرته الوزارة جزءاً من الحرب على المحتوى الفلسطيني الوطني الهادف والملتزم.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه "يفترض من هذه المنصات الرقمية ان تحترم تنوع الثقافات والمحتوى الذي يدافع عن حقوق الانسان المحمي من كافة القوانين والشرائع الدولية بدلاً من ان تتساوق مع الاحتلال ومخططاته التي تطال التراث والرواية والاثار والارض، كما على هذه المنصات الالتزام بنصرة الشعوب المضطهدة الذي هو في صلب رسالة الفن الخالدة وان ما قامت به هذه المنصات هو ترويج لرواية الاحتلال وحجب للرواية الفلسطينية".

وأضافت الوزارة أن "التحريض الذي يقوم به الاحتلال، ضد الفنانين الفلسطينيين الوطنيين، هو ضد الثقافة الوطنية الفلسطينية الملتزمة، التي تعرف واجبها في الدفاع عن حقوق شعبنا، وهو يصب في خانة العدوان والاستهداف اليومي لكل ما هو فلسطيني".

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