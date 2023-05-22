المجلس المركزي لأولياء الأمور بغزة يصدر تنويهًا مع اقتراب نهاية العام الدراسي





وقال المجلس خلال بيانه " لقد أجمع علماء الأمة على وجوب تعظيم اسم الله تعالى، وتعظيم القرآن الكريم ولغته العربية المجيدة، وتشنيع جرم امتهانها، أو ابتذالها، بأي صورة كانت؛ حسية أو معنوية، وعدّ ذلك كبيرة من الكبائر التي يكفر فاعلها متعمداً، ويعاقب فاعلها تساهلاً".









وتابع "مع اقتراب انتهاء السنة الدراسية والامتحانات، ننوه بسلوك سلبي بين طلبة المدارس، وهو تمزيق الكتب والدفاتر والملخصات، وإلقاؤها في الشوارع وفي ساحات المدارس، والتي خُطت باللغة العربية، وقد تحتوي على لفظ الجلالة".





وأكمل "الجمهور الكريم، ليساهم كل منا في تعظيم اسم الله تعالى، واللغة العربية - لغة القرآن الكريم - بعدم امتهانها ابتداءً، وبدعوة الآخرين ولا سيما طلبتنا الأماجد إلى عدم إلقاء الكتب والدفاتر في الأماكن العامة، أو النفايات، صيانة لجناب الاسم الأعظم، وتنزيهاً للغة القرآن الكريم".

رام الله - دنيا الوطنأصدر المجلس المركزي لأولياء أمور الطلبة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، تعميمًا مع اقتراب انتهاء العام الدراسية والامتحانات النهائية، وما يصاحبه من سلوك سلبي بين طلبة المدارس، قائم على تمزيق الكتب، والدفاتر والملخصات، وإلقائها في الشوارع.